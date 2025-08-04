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Налоговая и миграционные службы проверили Зыбицкую

  • 4.08.2025, 19:40
  • 1,278
Налоговая и миграционные службы проверили Зыбицкую

Проверяющие устроили контрольную закупку на самой тусовочной улице Минска.

В пятничный вечер 1 августа налоговики и миграционная служба решили пройтись по заведениям на Зыбицкой – с проверкой. Подробности приводит управление оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

Контрольную закупку устроили в двух заведениях на Зыбицкой. Ее решили провести, чтобы проверить, нет ли нарушений в приеме наличных. А они были.

В инспекции МНС пообещали подробно изучить все проблемные вопросы, их оказалось немало: использование кассового оборудования и прием наличных средств, отражение выручки в налоговой отчетности, зарплата "в конвертах", приобретение продукции не по правилам.

Нашли также повара-иностранца, у которого не было необходимых разрешительных документов на работу в стране. А еще ни один из работников этого заведения не смог подтвердить официальное трудоустройство.

Особо жесткий контроль

Налоговые органы ранее назвали самые контролируемые сферы – это такси, медуслуги, интернет, риелторские услуги, игорный бизнес, обращение алкоголя и табачных изделий и другие.

В целом белорусские предприниматели закон нарушают нечасто.

Среди самых распространенных схем обмана – сокрытие налогооблагаемой базы, необоснованные затраты, например уборка снега, когда его нет, дробление бизнеса, создание нового юрлица или филиала компании, выделение льгот без необходимых причин.

Многие налогоплательщики могут использовать не один, а два и более варианта ухода от обязательных выплат.

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