Налоговая и миграционные службы проверили Зыбицкую
- 4.08.2025, 19:40
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Проверяющие устроили контрольную закупку на самой тусовочной улице Минска.
В пятничный вечер 1 августа налоговики и миграционная служба решили пройтись по заведениям на Зыбицкой – с проверкой. Подробности приводит управление оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.
Контрольную закупку устроили в двух заведениях на Зыбицкой. Ее решили провести, чтобы проверить, нет ли нарушений в приеме наличных. А они были.
В инспекции МНС пообещали подробно изучить все проблемные вопросы, их оказалось немало: использование кассового оборудования и прием наличных средств, отражение выручки в налоговой отчетности, зарплата "в конвертах", приобретение продукции не по правилам.
Нашли также повара-иностранца, у которого не было необходимых разрешительных документов на работу в стране. А еще ни один из работников этого заведения не смог подтвердить официальное трудоустройство.
Особо жесткий контроль
Налоговые органы ранее назвали самые контролируемые сферы – это такси, медуслуги, интернет, риелторские услуги, игорный бизнес, обращение алкоголя и табачных изделий и другие.
В целом белорусские предприниматели закон нарушают нечасто.
Среди самых распространенных схем обмана – сокрытие налогооблагаемой базы, необоснованные затраты, например уборка снега, когда его нет, дробление бизнеса, создание нового юрлица или филиала компании, выделение льгот без необходимых причин.
Многие налогоплательщики могут использовать не один, а два и более варианта ухода от обязательных выплат.