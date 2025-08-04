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Как правильно хранить твердый сыр

  • 4.08.2025, 20:04
Как правильно хранить твердый сыр

Большинство делают это неправильно.

Правильное хранение сыра может продлить его свежесть и сохранить вкус — но большинство делают это неправильно.

Британский эксперт по гигиене пищевых продуктов Сара Тейлор объясняет, почему привычка заворачивать сыр в пищевую пленку может навредить и как поступать лучше, пишет Express.co.uk.

Сыр — продукт «живой», и ему необходим воздух. Когда его плотно оборачивают пленкой, он лишается кислорода, в результате чего может начать портиться: твердые сорта становятся липкими или жирными, мягкие — теряют структуру. «Каждому виду сыра нужны свои условия хранения», — подчеркивает Тейлор.

По ее словам, твердые сорта, например пармезан, содержат мало влаги, а значит, менее подвержены бактериальному росту. Их действительно можно оборачивать в пищевую пленку. А вот мягкие сыры вроде бри или камамбера с высоким содержанием влаги нуждаются в дыхании. Если их плотно завернуть, внутри может накапливаться аммиак, который испортит вкус.

Оптимально мягкие сыры заворачивать в вощеную бумагу или пергамент, после чего поместить в герметичный контейнер. Для особо «капризных» сортов Тейлор советует класть внутрь контейнера влажное бумажное полотенце — оно поможет поддерживать нужную влажность.

Хранить сыр лучше в глубине холодильника, где температура наиболее стабильна. Дверца — не лучший вариант: постоянные перепады температуры ускоряют порчу. Контейнер же помогает не только сохранить вкус, но и удержать запах, который часто заполняет весь холодильник.

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