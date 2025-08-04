Бывший футболист чемпионата Беларуси получил 9 лет за убийство брата 2 4.08.2025, 20:23

2,598

Виталий Алещенко

Подробности.

Бывший футболист чемпионата Беларуси-99 Виталий Алещенко получил 9 лет за убийство брата, экс-игрока «Нафтана» Юрия. О приговоре сообщила газета «Витьбичи».

В публикации «Витьбичей» имена жертвы и обвиняемого не указаны. Однако по описанным в статье фактам из биографий фигурантов уголовного дела ясно, что речь идет о братьях Виталии и Юрии Алещенко.

После окончания карьеры в 2004 году Виталий Алещенко не сразу исчез со спортивных радаров и еще иногда играл на разного рода ветеранских матчах. А потом пропал. Оказалось, что у бывшего футболиста проблемы с алкоголем. Мужчина даже попадал в лечебно-трудовые профилактории.

После ухода из большого спорта в 2011 году, у младшего брата Юрия жизнь тоже не задалась. Он также стал выпивать.

«Его квартира стала фигурировать в милицейских документах как притон. Да и желания там жить со своей глубоко пьющей подругой особого не было. Начались случайные заработки в России. Впрочем, все крохи, заработанные на них, уходили на очередную бутылку. А еще общей „забавой“ для братьев-футболистов стало рукоприкладство по отношению не только к матери, но и к другим», — пишет газета.

31 августа 2022 года в дом к Виталию и Юрию Алещенко пришла знакомая, началась очередная пьянка. В какой-то момент между братьями начался спор, а после и драка. Виталий схватил нож и убил своего 37-летнего брата.

«Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». На суде обвиняемый вину признал частично. Ему было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, — сообщил прокурор Витебского района Игорь Лисовский.

Как пишет Tribuna.com, Виталий Алещенко выступал за «Локомотив-96» (ныне — «Витебск»), «Белшину», «Оршу», «Гомель» и «Днепр». В сезоне 1999 года он забил 17 мячей за один сезон — рекорд «Витебска» до сих пор не побит. Такой показатель позволил ему занять третье место в списке бомбардиров ЧБ-99. Всего в ЧБ забил 36 мячей в 89 играх. Завершил карьеру в 2004 году — в возрасте 29 лет.

Юрий Алещенко выступал за витебский «Локомотив», «Оршу», «Полоцк», «Нафтан», «Сморгонь», светлогорский «Химик». Завершил карьеру в 2011 году — в возрасте 27 лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com