ВСУ мощными ударами уничтожили вражеские пушки и склад боеприпасов
- 4.08.2025, 20:26
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Украинским защитникам удалось уничтожить пушки и полевой склад боеприпасов россиян на Запорожском направлении.
Об этом сообщает 44-яотдельная артиллерийская бригада имени гетмана Данила Галицкого в Facebook.
Как отметили в бригаде, в результате прицельных атак украинских защитников на Запорожском направлении были поражены и уничтожены:
три пушки Д-20;
пушка Д330;
полевой склад боеприпасов.
«Благодаря слаженным действиям наших пушкарей российские пушки в очередной раз были превращены в груды металлолома. Каждая пораженная вражеская цель - спасенные жизни украинцев», - подчеркнули в бригаде.