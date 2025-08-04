ВСУ мощными ударами уничтожили вражеские пушки и склад боеприпасов 4.08.2025, 20:26

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Украинским защитникам удалось уничтожить пушки и полевой склад боеприпасов россиян на Запорожском направлении.

Об этом сообщает 44-яотдельная артиллерийская бригада имени гетмана Данила Галицкого в Facebook.

Как отметили в бригаде, в результате прицельных атак украинских защитников на Запорожском направлении были поражены и уничтожены:

три пушки Д-20;

пушка Д330;

полевой склад боеприпасов.

«Благодаря слаженным действиям наших пушкарей российские пушки в очередной раз были превращены в груды металлолома. Каждая пораженная вражеская цель - спасенные жизни украинцев», - подчеркнули в бригаде.

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