В Беларуси водители электромобилей временно останутся без зарядки 4.08.2025, 20:44

Когда?

В Беларуси водители электромобилей временно останутся без зарядки.

Компания «Белтелеком» предупредила своих клиентов о проведении плановых технических работ.

Они затронут электрозаправочные станции (ЭЗС) сети Evika!.

Технические работы запланированы на 5 августа – зарядки будут недоступны с 04:00 до 06:00. Полное восстановление сервиса обещают после завершения всех необходимых процедур.

Сессии, начатые ранее, продолжат функционировать в обычном режиме, когда окончатся техработы. А вот запустить новую зарядку в указанный период времени будет невозможно.

В компании извинились за возможные неудобства и пояснили, что работы направлены на повышение надежности и качества услуг ЭЗС.

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