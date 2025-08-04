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В Беларуси водители электромобилей временно останутся без зарядки

  • 4.08.2025, 20:44
В Беларуси водители электромобилей временно останутся без зарядки

Когда?

В Беларуси водители электромобилей временно останутся без зарядки.

Компания «Белтелеком» предупредила своих клиентов о проведении плановых технических работ.

Они затронут электрозаправочные станции (ЭЗС) сети Evika!.

Технические работы запланированы на 5 августа – зарядки будут недоступны с 04:00 до 06:00. Полное восстановление сервиса обещают после завершения всех необходимых процедур.

Сессии, начатые ранее, продолжат функционировать в обычном режиме, когда окончатся техработы. А вот запустить новую зарядку в указанный период времени будет невозможно.

В компании извинились за возможные неудобства и пояснили, что работы направлены на повышение надежности и качества услуг ЭЗС.

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