Двум белорусам стало очень плохо после перекуса на теплоходе в России 3 4.08.2025, 21:32

1,084

В пути подавали сырные и мясные тарелки.

В Санкт-Петербурге (Россия) двум белорусам диагностировали отравление после перекуса на борту прогулочного теплохода, сообщает издание «78».

В конце июля компания из пяти человек «отправилась любоваться разводными мостами».

«В пути подавали сырные и мясные тарелки. На следующий день у троих из компании стала подниматься температура. Двум туристам из Беларуси диагностировали отравление, еще одному пассажиру — сальмонеллез», — говорится в публикации.

Участники прогулки рассказали, что вместе они больше нигде не ели.

«Начала подниматься температура под 40, я даже был в состоянии бреда», — сказал один из потерпевших.

Сейчас мужчина находится в больнице и идет на поправку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com