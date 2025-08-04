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Двум белорусам стало очень плохо после перекуса на теплоходе в России

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  • 4.08.2025, 21:32
  • 1,084
Двум белорусам стало очень плохо после перекуса на теплоходе в России

В пути подавали сырные и мясные тарелки.

В Санкт-Петербурге (Россия) двум белорусам диагностировали отравление после перекуса на борту прогулочного теплохода, сообщает издание «78».

В конце июля компания из пяти человек «отправилась любоваться разводными мостами».

«В пути подавали сырные и мясные тарелки. На следующий день у троих из компании стала подниматься температура. Двум туристам из Беларуси диагностировали отравление, еще одному пассажиру — сальмонеллез», — говорится в публикации.

Участники прогулки рассказали, что вместе они больше нигде не ели.

«Начала подниматься температура под 40, я даже был в состоянии бреда», — сказал один из потерпевших.

Сейчас мужчина находится в больнице и идет на поправку.

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