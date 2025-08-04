Двум белорусам стало очень плохо после перекуса на теплоходе в России

Двум белорусам стало очень плохо после перекуса на теплоходе в России3
- 4.08.2025, 21:32
- 1,084
В пути подавали сырные и мясные тарелки.
В Санкт-Петербурге (Россия) двум белорусам диагностировали отравление после перекуса на борту прогулочного теплохода, сообщает издание «78».
В конце июля компания из пяти человек «отправилась любоваться разводными мостами».
«В пути подавали сырные и мясные тарелки. На следующий день у троих из компании стала подниматься температура. Двум туристам из Беларуси диагностировали отравление, еще одному пассажиру — сальмонеллез», — говорится в публикации.
Участники прогулки рассказали, что вместе они больше нигде не ели.
«Начала подниматься температура под 40, я даже был в состоянии бреда», — сказал один из потерпевших.
Сейчас мужчина находится в больнице и идет на поправку.