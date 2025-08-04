США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины 4.08.2025, 21:42

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Министр обороны Украины раскрыл детали.

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс запускают новый механизм поддержки Украины — инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые, в большом количестве, можно получить от США, с целью укрепления позиций Украины и создания условий для достижения справедливого и устойчивого мира», — отметил Шмыгаль.

По его словам, инициатива PURL реализуется в рамках соглашений между президентами Украины Владимиром Зеленским, США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Благодаря этому механизму страны-члены НАТО и партнеры смогут финансировать поставки американских вооружений и технологий через добровольные взносы.

Инициатива предусматривает формирование списка необходимого оборудования и боеприпасов, основанного на запросах Украины и подтвержденного Верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе (SACEUR).

По словам министра, новые пакеты помощи будут объявляться регулярно. НАТО будет координировать поставки в рамках этого механизма, в частности через уже имеющиеся каналы (NATO Security Assistance and Training to Ukraine — NSATU).

Шмыгаль также сообщил, что Нидерланды уже взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро, и поставки оружия ожидаются в ближайшее время. Министр подчеркнул, что скоро появятся и новые важные объявления.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о новом пакете военной помощи на сумму 500 миллионов евро, в который войдут американские системы вооружения, в частности комплектующие и ракеты к ЗРК Patriot.

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