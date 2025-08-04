Найдена самая «живописная» терраса Минска 2 4.08.2025, 22:17

Вместилось полтора десятка картин.

Пока у одних балкон — это склад ненужных вещей, у других — настоящая картинная галерея. Собранная с любовью и вниманием к деталям. Причем живопись выставлена на свежем воздухе — терраса, на которой находится экспозиция, не ограждена. Необычный вариант оформления пространства заметил пользователь TikTok под ником nejinsky, передает «Онлайнер».

Квартира с террасой, на которой хочется задержать взгляд, находится в «Новой Боровой». В 2018-м цвет стен просторных (и дорогих) террас обсуждали всем миром: ярко-оранжевый пришелся далеко не всем по вкусу. «Мы оплачивали террасы с имитацией кирпича, как и фасад здания. А получим тыквенное нечто?!», «Нам много чего обещали, и я теперь не знаю, как на психоделической лоджии чай пить — даже потолок оранжевый», — возмущались некоторые дольщики. Но нашлись и те, кто поддержал концепт — у них оранжевый цвет ассоциировался с солнцем.

Годы прошли, страсти улеглись. С оранжевым все свыклись. И даже, как видим, начали украшать пространство. На «картинной» террасе можно видеть как природные зарисовки, так и саму «Мону Лизу». Всего на стенах висит около полутора десятка картин.

Еще одна терраса в том же квартале превратилась в бар на свежем воздухе. Постерам, разбавляющим цвет, тоже нашлось место.

Многие жильцы щедро украсили свои террасы цветами. Красота.

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