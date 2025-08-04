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Экс-министр обороны Болгарии заявил о сети российского влияния в стране

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  • 4.08.2025, 22:19
Экс-министр обороны Болгарии заявил о сети российского влияния в стране

РФ делает страну уязвимой к пропаганде и повышает риски гибридных атак.

В Болгарии развита «сеть влияния» со стороны России, что делает страну уязвимой к пропаганде и повышает риски гибридных атак, заявил бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов (занимал пост три месяца в 2014 году), сейчас доцент Болгарской академии наук, передает Facti.bg.

«Россия активно выискивает уязвимости, которые можно эксплуатировать через существующую сеть влияния, опирающуюся на широкую сеть сотрудников и агентов в стране-мишени», — подчеркнул Шаламанов.

Он утверждает, что Москва разрабатывает нарративы, которые затем адаптируются под проблемы каждой страны. В Болгарии, по его словам, особенно актуальны темы мигрантов, введения евро, война в Украине. Еще одна чувствительная тема — выборы. Кроме того, операции таких сетей влияния включают диверсионные действия — поджоги, взрывы, добавил Шаламанов.

В прошлом году в Болгарии прошли внеочередные парламентские выборы, четвертое место на них заняла правопопулистская пророссийская партия «Возрождение», получив около 14%. Однако партии, оказавшиеся на второй и третьей позициях, показали результат чуть больше чем те же 14% каждая.

«Возрождение» — молодая политическая сила, она основана в 2014 году и впервые прошла в парламент в 2021-м. Партия считается близкой к России из-за позиции относительно военного конфликта Москвы и Киева. Например, весной 2022 года «Возрождение» организовало в Софии митинг с требованием отказаться от военной помощи «любой из сторон» конфликта, а в этом октябре призвала вернуться к диалогу как основному инструменту достижения мира. В этом году партия проводила митинги против введения в Болгарии евро.

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