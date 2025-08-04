Составлен туристический календарь на осень 4.08.2025, 22:25

Праздники на каждый выходной.

Календарь событийных мероприятий «Осень в Беларуси 2025» составило Национальное агентство по туризму, пишет БелТА.

Список осенних путешествий можно увидеть на сайте организации. Он будет дополняться и актуализироваться.

Сентябрь получится насыщенным. В стране пройдут гастрофесты. Среди них «Бульбяны фэст» в Узденском районе, «Свята клёцкі «І ў клёцках ёсць душа» в Шарковщинском районе, праздник капусты в Волковысском.

К тому же в Ошмянском районе ожидается праздник грибника, на Новогрудчине – «Бульбяная маёўка».

В списке мероприятий только на сентябрь ХХIX Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» в Бресте, этнофестиваль «МИР-фэст» в Кореличском районе, ХХХII День белорусской письменности в Лиде, международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка» в Могилеве.

Этим дело не оканчивается. В первый месяц осени можно будет также посетить День средневековой культуры в Лидском замке «Лідскія ваяры», праздники ремесел «Слуцкія паясы» в Слуцке и «Сустрэчы ля млына» в Зельвенском районе Гродненской области.

Октябрь и ноябрь

Минская область в октябре соберет сотни рыбаков на закрытии рыболовного сезона.

Также в Березинском биосферном заповеднике пройдет «Велесова ночь». «Покровские встречи» организуют в Полоцке, «Восеньскае падарожжа» – в Столбцовском районе.

В ноябре можно будет посетить обрядовые праздники: «День Параскевы Пятницы» в Могилевском районе, обряд «Перанос Міхайлаўскай свячы» – в Борисовском, «Ката пячы» – в Дзержинском.

Программа «На ніцях белай павуціны прывозяць восень павучкі», приуроченная ко дню рождения Якуба Коласа, пройдет в усадьбах «Акинчицы», «Альбуць» и «Смольня».

А в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» проведут военно-исторические реконструкции по случаю Дня танкистов, Дня ракетных войск и артиллерии.

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