Украинские десантники отбили механизированный штурм войск РФ на Северском направлении
- 4.08.2025, 22:54
Военные обнародовали кадры уничтожения российской техники.
Российские оккупационные войска пытались внезапно и быстро штурмовать на мотоциклах и тяжелой технике на Северском направлении позиции бойцов 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Однако украинские защитники отбили штурм россиян, сообщили в пресс-службе 81-й ОАэМБр.
Десантники уничтожили более десяти российских мотоциклов, танк (еще один — поврежден), боевую машину пехоты, а также ранили и ликвидировали живую силу армии страны-агрессора.
Военные показали кадры нанесения ударов по российской военной технике и пехотным группам.