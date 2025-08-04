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Украинские десантники отбили механизированный штурм войск РФ на Северском направлении

  • 4.08.2025, 22:54
Украинские десантники отбили механизированный штурм войск РФ на Северском направлении

Военные обнародовали кадры уничтожения российской техники.

Российские оккупационные войска пытались внезапно и быстро штурмовать на мотоциклах и тяжелой технике на Северском направлении позиции бойцов 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Однако украинские защитники отбили штурм россиян, сообщили в пресс-службе 81-й ОАэМБр.

Десантники уничтожили более десяти российских мотоциклов, танк (еще один — поврежден), боевую машину пехоты, а также ранили и ликвидировали живую силу армии страны-агрессора.

Военные показали кадры нанесения ударов по российской военной технике и пехотным группам.

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