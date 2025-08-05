Количество активных пользователей ChatGPT скоро достигнет 700 миллионов в неделю 5.08.2025, 2:59

С марта пользовательская база выросла почти в полтора раза.

Вице-президент OpenAI и руководитель отдела ChatGPT Ник Терли 4 августа сообщил, что на днях еженедельное количество активных пользователей ChatGPT достигнет отметки в 700 миллионов, сообщает Search Engine Journal.

Об этом Терли написал в своем аккаунте X. В марте недельная статистика юзеров насчитывала 500 миллионов и за полугодие цифра выросла в 1,4 раза. А по сравнению с августом прошлого года — в четыре раза.

Различные сервисы публикуют ежедневную, еженедельную, ежемесячную или даже годовую статистику. Но именно оценка количества активных пользователей в неделю дает представление о ценности продукта для людей, считают техноаналитики издания Search Engine Journal. Ежедневные отчеты имеют слишком сильные колебания, а более долгосрочные страдают от обобщения и плохо иллюстрируют динамику.

Охват ChatGPT ожидаемо большой, поскольку сервис зашел на уже сформированный рынок, в отличие от Google, который создавал с нуля спрос на поиск. Но даже несмотря на такие благоприятные условия, успех чатбота OpenAI является большим и более важным, чем этого ожидали специалисты.

Дело в том, что он иллюстрирует «тектонический сдвиг» в выборе технологий для поиска. С каждым годом вдвое увеличивается количество людей, использующих для этого искусственный интеллект, а не поисковые системы.

Компания Datos предоставляет услуги по рыночной аналитике. Они опубликовали отчет, в котором отметили, что сервисы вроде ChatGPT и Perplexity получают 5,6% поисковых запросов в браузерах на компьютерах в США. Это, как отмечалось выше, более чем вдвое превышает их долю в прошлом году.

Среди людей, которые начали пользоваться искусственным интеллектом в 2024 году, 40% используют чатботы для поиска. Количество тех, кто предпочитает поисковики, регулярно падает и сократилось с 76% до 61%.

Хотя Google все еще обрабатывает миллиарды запросов от пользователей, SEO-эксперты Search Engine Journal советуют маркетологам учитывать требования искусственного интеллекта, планируя свои коммерческие стратегии.

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