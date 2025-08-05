Избиратели Трампа считают Россию угрозой и поддерживают санкции против нее
- 5.08.2025, 5:42
Опрос.
Большинство избирателей президента США Дональда Трампа согласны с необходимостью жесткого курса против России из-за ее нежелания вести серьезные переговоры о мире в Украине.
Об этом свидетельствует опрос социологической компании TargetPoint по заказу внепартийной консервативной организации The Vandenberg Coalition; на него обратила внимание посол Украины в США Оксана Маркарова.
По словам Маркаровой, опрос показывает, что избиратели Трампа «в целом поддерживают доктрину президента «мир благодаря силе», считают, что сильная Америка – это безопасная Америка, и хотят, чтобы Россия и другие противники США заплатили за свою агрессию".
Среди прочего, 87% опрошенных сторонников президента США назвали Россию угрозой американской безопасности, а 74% согласились, что существует по крайней мере определенная вероятность того, что Россия вторгнется в другие страны.
«Кроме того, 88% респондентов по крайней мере «умеренно обеспокоены» сотрудничеством между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, причем 65% выразили, что они очень обеспокоены или чрезвычайно обеспокоены», – отметила посол.
Также 57% респондентов возлагают на Владимира Путина вину за отсутствие мирного прогресса в Украине, а 76% – поддерживают введение санкций на экспорт российской нефти.
Трамп неоднократно угрожал ввести вторичные пошлины на покупателей российской нефти.
Он также все более откровенно выражает разочарование действиями Путина и России.