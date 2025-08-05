Дроны ВСУ подожгли железнодорожную станцию в Ростовской области
- 5.08.2025, 7:35
Взрывы также раздавались над городами Миллерово и Белая Калитва.
В ночь на вторник, 5 августа, в Ростовской области РФ прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников и пожаре на железнодорожной станции Тацинская.
Как пишет Telegram-канал Astra, об атаке беспилотников на станцию сообщили местные жители.
Местные власти атаку дронов и пожар пока не комментировали.
Отмечается, что взрывы также раздавались над городами Миллерово и Белая Калитва.