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Дроны ВСУ подожгли железнодорожную станцию в Ростовской области

  • 5.08.2025, 7:35
Дроны ВСУ подожгли железнодорожную станцию в Ростовской области

Взрывы также раздавались над городами Миллерово и Белая Калитва.

В ночь на вторник, 5 августа, в Ростовской области РФ прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников и пожаре на железнодорожной станции Тацинская.

Как пишет Telegram-канал Astra, об атаке беспилотников на станцию сообщили местные жители.

Местные власти атаку дронов и пожар пока не комментировали.

Отмечается, что взрывы также раздавались над городами Миллерово и Белая Калитва.

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