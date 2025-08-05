«Лукашенко быстро спишут» 5.08.2025, 7:42

Диктатор оказался на коротком поводке.

Директор украинского Института мировой политики Евгений Магда рассказал «Салідарнасці» о последней встрече Лукашенко и Путина, и к чему готовиться белорусам.

— Лукашенко и Путин пытаются использовать друг друга. Лукашенко ищет возможность получить российские деньги. А Путин использует Лукашенко, чтобы показать, что у него есть союзник, поддержать тезисы, подчеркнуть, что Украина должна идти на переговоры как можно быстрее, — говорит политолог.

Не стоит забывать, что Путин находится в определенном цейтноте на фоне заявлений Дональда Трампа. Тут парадокс в том, что у Лукашенко своя игра с Трампом, которую он, видимо, готов вести так, чтобы добиться максимальных успехов.

Поэтому он будет делать как можно больше, чтобы, с одной стороны, показывать себя союзником России, а с другой — стороной, с которой можно иметь дело. И тут я бы не исключал дальнейшего освобождения политзаключенных.

Магда подчеркивает: это не значит, что Лукашенко перебежит от России к Западу. Однако эксперт считает, что интенсивность пророссийскости правителя будет уменьшаться.

— Не потому, что он перестал любить Кремль. Он просто понимает, что ему придется маневрировать в этой ситуации. И чем эффективнее, тем лучше для него. Все-таки персональный фактор у него сильнее, чем понимание государственных интересов.

Россия со своей стороны, к сожалению, продолжит передавать Беларуси приветы беспилотниками, которые будут пролетать через белорусское пространство. Белорусам жизненно необходимо изучить правила поведения при воздушных тревогах, а белорусской власти — не игнорировать прилеты беспилотников так, как пять лет назад игнорировали коронавирус. Потому что здесь опасность не меньше.

По мнению Евгения Магды, сейчас будет много конспирологий о встрече Лукашенко и Путина.

— Снова прозвучала тема «Орешника», который, скорее всего, разместят в Беларуси. Но Орешник в данном случае — это не просто любимая игрушка Путина и Лукашенко. Это альтернатива ядерному оружию, о котором говорят уже два с половиной года в белорусском контексте, но радиоактивного излучения от которого на территории Беларуси пока никто не зафиксировал.

И это тоже важный фактор, который стоит рассматривать. Лукашенко находится на коротком поводке Кремля, и это факт. Но это пока не означает, что он не попытается маневрировать дальше, потому что он хорошо понимает, что как только перестанет быть нужным России, его очень быстро спишут и поменяют на кого-то более подходящего.

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