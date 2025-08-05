Беспилотники обрушили производство на Рязанском НПЗ 5.08.2025, 7:46

Примерно вдвое.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании Роснефть, сократил мощность переработки примерно вдвое после атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, со 2 августа на предприятии остановлены две установки первичной переработки — CDU-3 (8 600 тонн в сутки) и CDU-4 (11 400 тонн в сутки). Завод сейчас работает только на одной установке — CDU-6, которая обеспечивает около 48% общей мощности.

В прошлом году завод переработал 13,1 млн тонн сырой нефти, выпустив 2,3 миллиона тонн автомобильного бензина, 3,4 миллиона тонн дизельного топлива, 4,2 миллиона тонн мазута и 1 миллион тонн авиационного топлива.

Кроме того, как пишет Reuters, со 2 августа полностью остановлена работа Новокуйбышевского НПЗ, который также принадлежит Роснефти и пострадал от атаки дронов. Роснефть пока ситуацию не комментирует.

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