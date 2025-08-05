Откуда оптимизм? 5.08.2025, 7:58

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Экономика против прогнозов белорусских чиновников.

Министерство экономики Беларуси снова порадовало оптимизмом. Правда, в этот раз не своим. В понедельник ведомство опубликовало данные июльского опроса руководителей предприятий. Если верить этому опросу, в будущее руководители предприятий смотрят с большими надеждами. Правда, белорусская экономика этого оптимизма почему-то не разделяет. И даже Александр Лукашенко уже начал сомневаться, пишет planbmedia.io.

Руководители 70 процентов опрошенных предприятий сообщили министерству экономики, о сохранении или увеличении спроса на свою продукцию. При этом, 90 процентов ожидают, что в будущем будет не хуже.

«Прогнозная оценка изменения общего экономического положения остается позитивной. Большинство руководителей прогнозируют увеличение либо сохранение спроса на выпускаемую продукцию», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, загрузка остается на уровне 69 процентов. При этом в среднем предприятия обеспечены заказами на три месяца вперед.

Правда, по какому-то удивительному стечению обстоятельств постоянно растущий спрос на белорусские товары почему-то не сопровождается ростом белорусского экспорта. То есть, видимо, спрашивают, но не покупают.

По данным Белстата, за полгода экспорт белорусских товаров упал на 3,7 процента. Импорт при этом вырос на 3,3. Отрицательное сальдо по товарам выросло на 83 процента по сравнению с прошлым годом.

По данным Александра Лукашенко, за последние три года Беларусь потеряла 2 миллиарда долларов экспорта топлива, 1 миллиард химической промышленности, столько же — в многострадальной деревообработке и четверть миллиарда экспорта белорусских металлов.

Правда, на три миллиарда выросли продажи продукции белорусского машиностроения, но эти счастливые времена уже закончились. Как сообщил Лукашенко, за пять месяцев экспорт белорусского машиностроения упал на 320 млн долларов. То есть, не помогли ни поставки техники на войну, ни укрепление российского рубля, благодаря которому в долларах цена белорусских товаров сейчас процентов на 20 дороже, чем в прошлом году.

Не помогают даже особые союзнические отношения, благодаря которым белорусские заводы могут паразитировать на российских госзаказах.

«Если рынок схлопывается, если уже российские производители уходят в простой и сокращают штаты, например, «Ростсельмаш», моторный завод в Ярославле, мы не решим наши проблемы с экспортом в Россию за счет одной господдержки», — пожаловался на прошлой неделе Лукашенко своим послам.

Поэтому министр промышленности ожидает, что экспорт белорусских заводов в этом году упадет на 7-8 процентов. И это еще очень оптимистичный прогноз.

Потому что с альтернативами российскому рынку у белорусских заводов плохо. Доля России в белорусском экспорте составляет уже 65 процентов. При этом у Минпрома на Россию приходится 90 процентов продаж, у Минстройархитектуры – 80 процентов, а у Минсельхозпрода – 70.

И лучше не становится. За полгода экспорт в страны вне СНГ упал на 13,5 процента. Отдельно в июне он обвалился на 23 процента. Импорт при этом вырос на двадцать. Дефицит внешней торговли со странами дальней дуги только за июнь составил почти 860 миллионов долларов.

Белорусские власти любят хвастаться своими успехами на африканском рынке. В Зимбабве вот МТЗ продал две тысячи тракторов. Но даже Лукашенко на прошлой неделе признал, что «для наших предприятий это мизер».

В общем, если смотреть на белорусскую экономику взглядом, вооруженным казенным оптимизмом, то у белорусской экономики все замечательно. Эмпирические данные этому оптимизму, правда, противоречат. Но в казенном оптимизме главное не что отвечают, а кто спрашивает.

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