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«Все вывозили в Россию и Сербию»

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  • 5.08.2025, 8:05
«Все вывозили в Россию и Сербию»

Предприятие ответило МАРТ на обвинения в дефиците картофеля.

По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Толочинский консервный завод в апреле этого года не поставил в полном объеме компании «Доброном» картофеля из стабилизационного фонда. При этом предприятие отгружало корнеплод другим организациям и в собственную торговую сеть. Поэтому, уверены чиновники, завод имел возможность выполнить обязательства по договору с «Доброномом», однако этого не сделал.

На толочинском предприятии, куда корреспондент «Белсата» позвонил как частное лицо, заверили, что всю картошку поставляли только на внутренний рынок:

«Нас десять служб проверяли. Весь картофель с августа по май пошел только на внутренний рынок: в торговые сети, санатории, больницы, школы».

На замечание, что всем все-таки не хватило, раз в МАРТ появились претензии, на заводе признались, что больше половины картофеля получатели забраковали. Похоже, что он был некачественным:

«Ну, как это на всех не хватило? А вы видели, какие забраковки они делали? Более 57%. Всем всего хватало, а если они не хотели брать картошку, их не устраивало? А потом, когда никто не поставлял, мы ни одной машины за пределы государства не отправили. Все вывозили в Россию, Молдову, Сербию, а мы ни одной машины никуда не отпустили, только на внутренний рынок: Минск, Витебская область».

Таким образом, на предприятии подтвердили, что картофеля весной не хватало в том числе из-за продажи за границу, в основном в Россию. Если в нашей стране цены регулирует государство, то у соседей цену определяет рынок, и там за овощи можно было получить гораздо больше денег. Поэтому производители просто хотели заработать, а не нести убытки поставками на внутренний рынок.

Напомним, 12 июля Лукашенко подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», который вводит административную ответственность поставщиков и торговых сетей за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной продукции.

Причиной стала ситуация с картофелем — на дефицит корнеплода весной начали массово жаловаться белорусы.

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