Эрдоган в ближайшее время может посетить Киев
- 5.08.2025, 8:16
Глава Турции может приехать уже на этой неделе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время может посетить Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает издание Turkiye Gazetesi со ссылкой на посла в Украине в Анкаре Наримана Джеляла.
Отмечается, что на повестке дня визита будут стоять вопросы соглашения о свободной торговле и мирные усилия в войне между Россией и Украиной.
28 июля президент Турции заявил, что в его стране готовы организовать стол мирных переговоров для завершения войны России против Украины.