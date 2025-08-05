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Эрдоган в ближайшее время может посетить Киев

  • 5.08.2025, 8:16
Эрдоган в ближайшее время может посетить Киев

Глава Турции может приехать уже на этой неделе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время может посетить Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает издание Turkiye Gazetesi со ссылкой на посла в Украине в Анкаре Наримана Джеляла.

Отмечается, что на повестке дня визита будут стоять вопросы соглашения о свободной торговле и мирные усилия в войне между Россией и Украиной.

28 июля президент Турции заявил, что в его стране готовы организовать стол мирных переговоров для завершения войны России против Украины.

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