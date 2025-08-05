Мьянма обязалась хранить секреты Лукашенко 5.08.2025, 8:18

Минск укрепляет контакты с хунтой.

Лукашенко постоянно заявляет, что на Западе свет клином не сошелся: мол, будем дружить с «глобальным Югом».

Очередным подтверждением тому стала недавняя ратификация соглашения Беларуси с Мьянмой. Две диктатуры подписали договор «о взаимной защите секретной информации». Странно, что не о совместном освоении космоса, но кто знает: может, и такое уже готовится.

Уж не знаем, в курсе каких секретов Лукашенко находится Мьянма, но отныне она обязана всё хранить в строжайшей тайне, пишет «Салiдарнасць». Одна из статей соглашения обязывает стороны даже «не изменять степень секретности секретной информации и соответствующий гриф секретности на ее носителях без предварительного письменного согласия уполномоченного органа Стороны, передавшей такую секретную информацию».

Документ этот сам по себе вряд ли заслуживал внимания, если бы не иллюстрировал печальную тенденцию. Вместо того, чтобы дружить и взаимовыгодно торговать с обеспеченными соседями, официальный Минск укрепляет контакты с хунтой, зверствующей в нищей стране за тридевять земель.

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