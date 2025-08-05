NYT: Началась новая лунная гонка 6 5.08.2025, 8:22

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Фото: Charter97.org

США хотят построить ядерный реактор на Луне, быстрее чем Россия и Китай.

США ускоряют усилия по размещению ядерного реактора на Луне, временный руководитель NASA и министр транспорта США Шон Даффи издал соответствующую директиву. Ускорение развития ядерной энергетики является частью усилий администрации президента США Дональда Трампа по концентрации внимания NASA на пилотируемых космических полетах, пишет The New York Times.

«Чтобы действительно продвинуть эту критически важную технологию — как для поддержки будущей лунной экономики, так и для выработки энергии на Марсе и укрепления национальной безопасности в космосе — агентство должно действовать быстро», — заявил Даффи.

В директиве он ссылается на планы Китая и России установить реактор на Луне к середине 2030-х годов — в рамках совместного проекта по строительству базы. Если это произойдет раньше США, Китай и Россия «могут потенциально объявить закрытую зону», что ограничит возможности США, предупреждает государственный деятель.

Документ требует в течение 30 дней назначить официального представителя NASA, который будет курировать проект, а также в течение 60 дней объявить тендер на предложения от частных компаний. Установленный реактор должен вырабатывать не менее 100 киловатт электроэнергии — и быть готовым к запуску в конце 2029 года.

Если на Земле сутки длятся 24 часа, то лунные сутки — 29,5 земных суток. Две недели непрерывного солнечного света сменяются двумя неделями темноты.

Такие суровые условия, как сообщается, затрудняют выживание космических аппаратов или лунной базы при использовании лишь солнечных панелей и аккумуляторов. NASA и китайско-российский альянс сосредоточили усилия на исследовании южного полюса Луны, где солнце почти не поднимается над горизонтом, а дно некоторых кратеров постоянно находится в тени.

NASA в течение последних лет финансировало исследования ядерных реакторов, включая три контракта по 5 миллионов долларов, выданные в 2022 году компаниям, разработавшим первоначальные проекты. Те модели были компактнее от необходимых сейчас — 40 киловатт (против 100) мощности и менее шести тонн веса.

Однако пока не ясно, что именно будет питать этот реактор.

«Первое возвращение американцев на Луну в рамках программы Artemis запланировано на 2027 год, но многие эксперты сомневаются в реальности этих сроков. Ключевые компоненты — включая посадочный модуль Starship от SpaceX — все еще находятся в стадии разработки», — сообщают журналисты.

При этом они подчеркивают, что ядерный реактор будет особенно полезен для длительных миссий на Луне, особенно во время двухнедельной ночи, но NASA пока не уточняет, когда может быть построена постоянная база.

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