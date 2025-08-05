Грабли Telegram-канал «СерпомПо»

5.08.2025, 8:27

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Об очередном провале Путина.

МИД России выпустил интересное заявление, смысл которого в том, что раз США размещают в Европе (и в азиатско-тихоокеанском региона) ракеты средней дальности, то и «мы» теперь будем. Видно, кстати, что текст писала не Захарова и подчинённая ей шпана. Хотя цель этой неплохо написанной, информативной бумаги та же – пугать Европу, которую, как это ясно, уже не испугать. Такова обстановка, созданная Путиным, Лавровым, Шойгу и другими спустя три с половиной года после начала авантюры 24 февраля. Насмотревшись на ужасы, творящиеся в Украине, Европа, похоже, получила мощную вакцину от страха, она будет защищаться и побеждать.

Что сказать? Это, с одной стороны, очередной провал Путина, логичное завершение давней клоунады с «Искандером» (дескать, «наша» ракета 9М729 не нарушает демонтированный в итоге договор о РСМД). С другой стороны, это следствие «союза» с Китаем, участие в чужой игре в азиатско-тихоокеанском регионе. Хотя то, что нашей стране нужно, это сдерживание китайских амбиций в АТР совместно с США и другими нашими потенциальными союзниками, прежде всего, из числа демократий .

Каков возможный итог? Если ещё удастся сделать нужное количество ракет. Тот же, что был в конце 70-х – начале 80-х. Установленные в Европе американские ракеты средней дальности «до Москвы» долетят, а путинские ракеты «до Вашингтона» - нет. Тогда советское руководство в итоге, с приходом Горбачева приняло правильное решение и в 1987 договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан. Как следствие, в эпоху Горбачева и того, что получил в наследство Ельцин, Россия не знала войны и угрозы войны. Всё изменила правящая путинская шпана.

Всё, что было сделано в эпоху Горбачева, теперь уничтожено. Всё возвращается «на круги своя». Соответственно, после конца путинизма предстоит та же операция, что осуществили некогда Горбачёв и Рейган. Это будет нетрудно сделать и это будет сделано.

P.S. Между прочим, помните путинскую похвальбу якобы «гиперзвуком», которому «аналогов нет». Тогда умными людьми говорилось, что ничего, кроме новой гонки вооружений этот «гиперзвук» не даст, США тоже сделают гиперзвуковую ракету.

Теперь МИД России рассказывает в своём заявлении: «В рамках учений (Talisman Sabre 2025) американские военные предприняли первое зарубежное развёртывание гиперзвуковой системы средней дальности «Дарк игл», открыто заявив, что это делается «в целях проецирования силы», и подчеркнув пригодность подобных систем к быстрой передислокации».

Получайте, скрепно-державные недоумки.

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