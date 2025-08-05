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Назван простой способ сблизиться с любым человеком за две минуты

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  • 5.08.2025, 8:32
  • 6,060
Назван простой способ сблизиться с любым человеком за две минуты

Результаты впечатлили ученых.

Даже краткая медитативная практика, в которой два человека смотрят друг другу в глаза, может ощутимо сблизить их. Международная команда ученых доказала, что всего две минуты «медитации подобия» (Just-Like-Me) усиливают чувство близости, повышают уровень доверия и даже синхронизируют мимику и сердцебиение участников. Работа опубликована в журнале Mindfulness.

В двух экспериментах — один проходил онлайн, другой вживую — добровольцы, не знакомые между собой, выполняли либо медитацию подобия, либо просто смотрели друг на друга без размышлений, либо сидели с закрытыми глазами, концентрируясь на дыхании. В случае медитации участники смотрели друг на друга молча, вспоминая фразы вроде: «Так же, как и я, этот человек испытывал боль и одиночество» или «Так же, как и я, он хочет быть любимым и услышанным».

После этого добровольцы оценивали партнера: насколько он им симпатичен, насколько кажется добрым, компетентным и сколько денег они были бы готовы ему отдать в гипотетической игре на доверие. В ходе эксперимента фиксировались мимика, сердечный ритм и степень синхронности между участниками.

Результаты впечатлили: даже двух минут хватило, чтобы значительно повысить уровень воспринимаемой близости — эффект оказался сопоставим с результатами более длительных практик. Участники чаще улыбались в унисон, синхронизировали сердцебиение, были щедрее в игре на доверие и оценивали партнеров как более дружелюбных и привлекательных.

«Это простая практика, но она может помочь людям почувствовать друг друга», — рассказала автор исследования Вера Людвиг.

Ученая надеется, что простота и доступность этого подхода вдохновит людей на его использование.

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