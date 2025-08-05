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Трамп обвалил индийскую рупию

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  • 5.08.2025, 8:39
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Трамп обвалил индийскую рупию
Фото: Getty Images

Сегодня она может упасть до исторического минимума.

Индийская рупия может сегодня опуститься ниже отметки 88 за доллар США, достигнув исторического минимума. Причина — новые угрозы президента США Дональда Трампа об ужесточении тарифов на индийские товары.

Об этом сообщает Reuters.

Предыдущий рекордный минимум — 87,95 — был зафиксирован в феврале.

Трамп в очередной раз обвинил Индию в покупке и перепродаже российской нефти, угрожая «значительно повысить тарифы» на ее товары. Министерство иностранных дел Индии ответило, что страна «предпримет все необходимые меры для защиты национальных интересов и экономической безопасности».

«Пока неясно, являются ли эти нападки со стороны США частью переговорной тактики, направленной на изменение позиции Индии по войне в Украине», — отметили аналитики банка MUFG.

На прошлой неделе Трамп уже ввел 25%-е тарифы на импорт из Индии — это больше, чем ожидалось. Переговоры по торговому соглашению между странами также застопорились.

На фоне ухудшения настроений рупия ослабла даже несмотря на общее снижение курса доллара. В понедельник индийская валюта не смогла удержать внутридневной рост до отметки 87,20 и снова пошла вниз.

«Сегодня уже ожидался сложный день для рупии, но новая угроза Трампа только усилила давление», — прокомментировал старший трейдер одного из частных банков.

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