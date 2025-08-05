Германия ответила на учения «Запад-2025» 5.08.2025, 8:43

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В Польшу переброшены истребители Eurofighter.

За четыре недели до начала совместных военных учений Запад-2025 России и Беларуси Германия решила перебросить свои истребители Eurofighter в Польшу. Об этом сообщает Bild.

«С завтрашнего дня истребители Eurofighter немецких ВВС впервые начнут действовать с военного аэродрома Минск-Мазовецкий», — заявила представительница ВВС.

Она добавила, что эта операция является «четким знаком солидарности» НАТО и служит для «надежного сдерживания и защиты общего воздушного пространства».

По информации Bild, в понедельник, 4 августа, пять немецких истребителей Eurofighter из 31-й тактической авиационной эскадрильи были переведены на авиабазу к востоку от Варшавы и уже во вторник, 5 августа, впервые вылетят на задание.

Всего 150 дополнительных немецких солдат эскадрильи Boelcke, а также силы поддержки командования и солдаты полка охраны объектов ВВС Friesland были переведены в Польшу с 21 июля для выполнения задачи.

Министерство обороны Германии сообщило Bild, что ассоциация обеспечивает силы быстрого реагирования Alarmrotte, которые могут реагировать на возможные нарушения воздушного пространства в течение очень короткого времени".

Отмечается, что пять истребителей будут поддерживать немецких солдат, которые уже находятся на земле и защищают воздушное пространство из Жешува на юго-востоке Польши с помощью двух огневых установок системы ПВО Patriot.

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