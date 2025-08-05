В ISW раскрыли, что стоит за безумными заявлениями Медведева 4 5.08.2025, 8:51

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Дмитрий Медведев

Его роль в Кремле умышленно преуменьшают.

Кремль пытается преуменьшить роль заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева в процессе принятия решений в стране-агрессоре России.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW) за 4 августа. По мнению аналитиков, Кремль хочет скрыть роль, которую Медведев играет в информационной кампании российского диктатора Владимира Путина, направленной против Запада.

Эксперты ISW обратили внимание на заявление спикера кремлевского режима Дмитрия Пескова 4 августа, который утверждал, что официальные лица РФ, в том числе Медведев, по-разному оценивают ситуацию вокруг, однако внешнюю политику страны определяет Путин. Однако, констатируют аналитики, попытка Пескова отделить взгляды Медведева от взглядов Путина не сходится с тем фактом, что российский диктатор и другие чиновники из его ближнего круга сами неоднократно делали то же самое — бряцали ядерным оружием, угрожая Западу.

В ISW высказали убеждение, что Медведев не принимает решений во внешней политики РФ, однако его заявления, вероятно, «являются частью согласованной информационной стратегии Кремля».

Путин, подчеркнули аналитики, мог бы подвергнуть заявления Медведева цензуре, если бы имел такое желание, однако его агрессивные заявления «служат определенной цели Путина». На фоне риторики Медведева заявления российского диктора звучат для Запада более умеренно и конструктивно. Таким образом у Путина появляется больше пространства для предъявления больших требований или угроз.

Заявление, которое Песков сделал 4 августа, является попыткой скрыть, что Кремль, вероятно, но только одобряет, но и поощряет, что Медведев использует свои соцсети для антизападных заявлений, констатировали в ISW.

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