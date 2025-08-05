Как отдых в России может превратиться в «русскую рулетку» 4 5.08.2025, 8:58

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Белорусам стоит отказаться от поездок в РФ.

Режим «Ковер» в российских аэропортах становится обыденностью. Украинская разведка и СБУ нащупали эту болевую точку у своего врага и не собираются останавливаться. А это значит, что для многих тысяч пассажиров незапланированные многочасовые ожидания, срывы отпусков и опоздания на работу становятся новой реальностью, пишет «Салiдарнасць».

В том числе и для тысяч белорусов, продолжающих проводить отпуск на российских курортах и работать в России. И лишние полдня в «Шереметьево» — далеко не полный список издержек от посещения сегодняшней России.

Список этот можно разделить на две основные группы:

временные неудобства,

риски для личной безопасности.

К первой можно отнести все те же лишние часы, а иногда и сутки, проведенные в зале ожидания российского аэропорта, получившего от военных сигнал «Ковер».

С недавних пор в дело вступили хакеры, заставившие российский «Аэрофлот» отменить в день атаки на серверы авиакомпании около 150 рейсов. Что сопоставимо с последствиями от введения режима «Ковер» во время налета украинских беспилотников.

Многие белорусы предпочитают самолетам несколько суток в пути на поездах. Так они добираются до Сочи и курортов самопровозглашенной Абхазии. С недавних пор поезда перестали быть альтернативой проблемным аэропортам.

В июле украинские дроны начали атаковать контактные сети на железнодорожных станциях на юге России. В результате одной их них около 130 пассажирских поездов следовали с вынужденным опозданием. По данным РЖД, задержки составили от 33 минут до 15 часов.

И это было только начало. Атаки на критическую инфраструктуру РЖД не раз нарушили график движения поездов. В том числе следовавших в Сочи и оккупированный Крым. А теперь представьте себе лишние 10-15 часов в прогретом на летнем солнце плацкарте.

Добавим к этим неудобствам регулярные отключения мобильной связи и интернета в регионах, в которые наиболее часто наведываются украинские беспилотники. Вы застряли в «Домодедово» или посреди Краснодарского края, по телевизору тревожные новости, а связи с родными, оставшимися в Беларуси у вас нет.

Но никакое, пусть и многочасовое сидение на чемоданах, не идет в сравнение с тем, что таит в себе реальную угрозу жизни. За годы войны в Украине россияне сбили уже два пассажирских самолета.

Последний был атакован российской ПВО на территории России, которое в тот момент отбивало налет дронов из Украины. Вряд ли это был осознанный удар по гражданскому лайнеру, скорее, речь об ошибке военных.

Но это никак не умаляет факт гибели людей, доверивших свои жизни воюющему государству. И лишний раз напоминает о рисках полетов в сегодняшней России, чьи аэропорты раз за разом закрываются из-за воздушной тревоги.

Не забудем и о недавних слухах о том, что российское ПВО под Москвой во время очередной атаки беспилотников якобы стреляло по лайнеру, летевшему из Минска. Официально эти сообщения были дезавуированы, но осадочек остался, учитывая степень циничного вранья Кремля и его пропаганды о сбитом азербайджанском самолете и рейсе МН16.

А на днях пассажиры одного из самолетов в Сочи могли наблюдать из иллюминаторов за горящей в непосредственной близости от аэропорта адлерской нефтебазой, пораженной украинским дроном.

А если бы БПЛА упал не на нефтебазу, а был сбит или дезориентирован и ушел с курса в сторону взлетно-посадочной полосы со стоящими там самолетами с пассажирами и полными баками горючего?

Здесь уместно будет процитировать украинского военного аналитика Кирилла Данильченко, который проанализировал доступное видео момента атаки: ноль попыток сбить беспилотник, в том числе из стрелкового оружия, одним словом, «застали со спущенными портками».

Возможно, после этого инцидента охрану сочинского аэропорта усилят, но сам факт уже произошедшего должен заставить задуматься любого, кто планирует полет в Сочи.

О том, чем для белорусов чреват отдых в захваченном Крыму, мы писали уже не раз. Добавим лишь, что безопасней там не стало, скорее наоборот. Сегодня оккупированный полуостров простреливается едва ли не насквозь.

И снова процитируем эксперта Данильченко: «СБУ достало флотскую дежурную пару Су-30 в Крыму на аэродроме «Саки». Именно это главный результат атаки. Флотская авиация не смогла защитить себя саму, а дежурная пара не смогла подняться в воздух.

Это означает, что падеж РЛС на полуострове и резня бензопилой комплексов С-300/400 привел к деградации объективного контроля воздушной обстановки».

В завершение остается только напомнить, почему многие белорусы вынуждены сегодня летать на отдых в Россию, рискуя, как минимум, застрять не несколько суток в аэропорте, а в худшем случае – стать жертвой работы российского ПВО или диверсии на железной дороге.

Посадив в 2021-м самолет ради одного оппозиционера, режим Лукашенко оказал медвежью услугу сотням тысяч других белорусов, которые в условиях воздушной блокады вынуждены теперь чаще летать российскими авиалиниями.

Другое дело, что в условиях войны каждый для себя должен решить, готов ли он увидеть Сочи и не вернуться домой.

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