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США будут требовать залог до $15 тысяч за выдачу виз

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  • 5.08.2025, 9:05
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США будут требовать залог до $15 тысяч за выдачу виз

Изменение затронет ряд стран.

Соединенные Штаты будут взимать залог до 15 тысяч долларов с соискателей туристических и бизнес-виз из некоторых стран, чтобы гарантировать их отъезд из США до истечения срока действия их виз. Об этом заявили в Госдепартаменте США в понедельник, пишет CBS News.

В правительственном уведомлении говорится, что под действие программы могут попасть граждане стран, которые, по данным Госдепартамента, имеют высокий уровень просроченных виз, чьи процедуры проверки при выдаче документов считаются неадекватными, а также «исходя из соображений внешней политики».

От получателей виз будет требоваться от 5 до 15 тысяч долларов, которые им будут возвращены при выезде из Соединенных Штатов. Сумму залога будут определять консульские работники, но ожидается, что в среднем сумма залога будет составлять 10 000 долларов США.

Согласно уведомлению, пилотная программа будет сосредоточена на странах с высоким уровнем просроченных виз среди тех, кому разрешен въезд в США с деловыми или туристическими целями — по визам B-1 или B-2. Виза B-1 предназначена для тех, кто временно въезжает в США с деловыми целями. Виза B-2 предназначена для иностранных граждан, желающих временно приехать в США с туристическими или туристическими целями.

Согласно уведомлению Госдепартамента, путешественникам, въезжающим в США по Программе безвизового въезда, не придется вносить залог. Эта программа позволяет гражданам более 40 стран въезжать в США без визы на срок менее 90 дней.

В официальном извещении Госдепартамента не приводится список стран, которые подпадают под действие нововведения. При этом, по данным СМИ, странами с самыми высокими показателями просрочки виз для лиц с деловыми и туристическими визами в 2023 финансовом году были Чад, Лаос, Гаити и Конго.

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