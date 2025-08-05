Мошенники обманывают белорусов от имени Лукашенко

Мошенники обманывают белорусов от имени Лукашенко2
- 5.08.2025, 9:12
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Как работает новая схема.
В интернете появился новый способ изъятия денег у доверчивых белорусов – от имени Александра Лукашенко.
Якобы по его «личному указу» создана инициатива «Первая государственная платформа», в которую и предлагается инвестировать.
Специалисты предупреждают: ни в коим разе не следует переходить по ссылкам и уже тем более не передавать свои личные данные.
Что касается новоявленной «Первой государственной платформы», то мошеннический ресурс отправлен на блокировку.