закрыть
5 августа 2025, вторник, 9:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Этот принцип прост

  • Александр Невзоров
  • 5.08.2025, 9:20
  • 1,550
Этот принцип прост
Александр Невзоров

Россия взяла курс на свалку истории.

«Мир в Украине наступит тогда, когда и сами украинцы, и Запад признают, что эта страна не может быть членом НАТО», – заявил Орбан.

Орбан, несомненно, гадок, прикормлен Кремлем и так далее, но он лучше прочих владык Европы понимает основной принцип русской политики.

Этот принцип прост.

Для того чтобы Россия чувствовала себя комфортно и радовалась жизни, у всех ее ближайших соседей должны быть отрезаны руки и выдавлены глаза. Без этого никак: начинаются панические атаки и корчи. Рассыпается государственная машина и страдает «стабильность».

Конечно, требования к соседям не ограничены ампутацией рук и слепотой. Необходимо разделять с Россией ее «ценности», то есть набор традиционных бредней, а также признавать свою национальную и культурную второсортность.

Еще одной обязанностью сопредельной страны является готовность по первому же свистку из РФ отдавать любые приглянувшиеся ей территории.

При соблюдении этих условий РФ может и не совершать оккупацию, бомбежки и геноцид.

Умерять свои амбиции она не желает, да и не способна.

Разумеется, с таким наборчиком потребностей России место лишь на так называемой свалке истории. Курс туда она взяла в 2022 году и довольно скоро прибудет по месту назначения.

Александр Невзоров, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич