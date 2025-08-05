Этот принцип прост Александр Невзоров

5.08.2025, 9:20

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Александр Невзоров

Россия взяла курс на свалку истории.

«Мир в Украине наступит тогда, когда и сами украинцы, и Запад признают, что эта страна не может быть членом НАТО», – заявил Орбан.

Орбан, несомненно, гадок, прикормлен Кремлем и так далее, но он лучше прочих владык Европы понимает основной принцип русской политики.

Этот принцип прост.

Для того чтобы Россия чувствовала себя комфортно и радовалась жизни, у всех ее ближайших соседей должны быть отрезаны руки и выдавлены глаза. Без этого никак: начинаются панические атаки и корчи. Рассыпается государственная машина и страдает «стабильность».

Конечно, требования к соседям не ограничены ампутацией рук и слепотой. Необходимо разделять с Россией ее «ценности», то есть набор традиционных бредней, а также признавать свою национальную и культурную второсортность.

Еще одной обязанностью сопредельной страны является готовность по первому же свистку из РФ отдавать любые приглянувшиеся ей территории.

При соблюдении этих условий РФ может и не совершать оккупацию, бомбежки и геноцид.

Умерять свои амбиции она не желает, да и не способна.

Разумеется, с таким наборчиком потребностей России место лишь на так называемой свалке истории. Курс туда она взяла в 2022 году и довольно скоро прибудет по месту назначения.

Александр Невзоров, Telegram

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