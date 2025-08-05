В Сумской области бойцы ГУР зашли в тыл россиян

В Сумской области бойцы ГУР зашли в тыл россиян1
- 5.08.2025, 9:31
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Ликвидированы 334 оккупанта.
На Сумском направлении бойцы Спецподразделения «Тимура» Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) не позволили российским оккупантам продвинуться.
Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в разведке, публикуя кадры спецоперации во время которой украинские защитники зашли во вражеский тыл, зачистили позиции и закрепились.
Как подчеркнули в ГУР МО, продвижение врага было остановлено, а поставки провизии и боекомплекта их группировке войск — сорваны.
«Согласно радиоперехватам, солдаты армии РФ, оправдываясь надуманными причинами, отказывались идти на штурм позиций в зоне ответственности Спецподразделения Тимура», — отметили в разведке.
Общие потери российских оккупантов составили не менее 334 — убитыми, еще более 550 — ранеными.