закрыть
5 августа 2025, вторник, 9:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сумской области бойцы ГУР зашли в тыл россиян

1
  • 5.08.2025, 9:31
  • 1,370
В Сумской области бойцы ГУР зашли в тыл россиян

Ликвидированы 334 оккупанта.

На Сумском направлении бойцы Спецподразделения «Тимура» Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) не позволили российским оккупантам продвинуться.

Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в разведке, публикуя кадры спецоперации во время которой украинские защитники зашли во вражеский тыл, зачистили позиции и закрепились.

Как подчеркнули в ГУР МО, продвижение врага было остановлено, а поставки провизии и боекомплекта их группировке войск — сорваны.

«Согласно радиоперехватам, солдаты армии РФ, оправдываясь надуманными причинами, отказывались идти на штурм позиций в зоне ответственности Спецподразделения Тимура», — отметили в разведке.

Общие потери российских оккупантов составили не менее 334 — убитыми, еще более 550 — ранеными.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич