Российская авиация загрустит Алексей Копытько

5.08.2025, 9:55

Алексей Копытько

Как США могут помочь очень быстро и очень результативно.

В ночь на 4 августа ЦСО «А» СБУ нанес удар беспилотниками по аэродрому, который у нас называют Саки или Новофедоровка. По информации СБУ, уничтожен один самолет Су-30СМ, еще один такой же поврежден, также повреждены три самолета Су-24 (неизвестной модификации). Плюс – склад авиационного вооружения.

Местные жители бодро и с элементами паники описывали отражение этой атаки в соцсетях, комментировали, сколько всего сбила российская ПВО в районе Сак, сколько полетело в сторону Качи и так далее.

Контекст такой.

Су-30СМ – это достаточно современный и дорогостоящий истребитель. Подобная техника в последнее время активно применялась не столько для поддержки оккупационных войск, сколько как часть ПВО. Выбивание двух истребителей – это не катастрофа, но необходимость оргмер для затыкания бреши. Сколько понадобится времени – мы не знаем. Возможно, в эту брешь успеет прорваться что-то еще.

Я уже отмечал несколько раз, что в июле и начале августа через оккупированную часть Херсонской и Запорожской областей, затем через Азовское море регулярно что-то добирается до Кавказа. Сегодня было подтверждено, что вчерашняя атака на нефтебазу возле аэропорта Сочи – это операция Сил беспилотных систем. У крымской группировки РФ теперь меньше возможностей подключаться к перехватам, плюс надо еще где-то взять замену.

Су-24 (неизвестной модификации) – это фронтовой бомбардировщик, в том числе носитель КАБ. Россия зверски терроризируют Херсон, в том числе с участием авиации, стартующей из Крыма (от аэродрома в Новофедоровке до Херсона – 185 км). Выбивание трех самолетов – это микроотдушина, россиянам придется искать замены.

Одновременно – это яркий пример, как те же США могут оказать очень быструю и очень результативную помощь без громогласных ультиматумов. Сотня ракет ATACMS (или подобных средств, которые украинская армия успешно применяет), – и российская тактическая авиация в Крыму (вместе с наземным ПВО) загрустит.

Это автоматически минус Новофедоровка, Бельбек, Гвардейское, Веселое, Джанкой и Кировское. И всякое – по мелочи, типа Кача, Казачка и еще пара реанимированных полос.

Это минус часть ударов по Херсону, это меньше поддержки наступающим войскам, это минус логистика. Очень адресные санкции против летающих злодеев.

Алексей Копытько, Telegram

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