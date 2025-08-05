Аппарат NASA для поиска инопланетян на спутнике Юпитера прошел важное испытание 1 5.08.2025, 10:15

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Испытание было проведено во время близкого пролета мимо Марса.

Зонд NASA Europa Clipper успешно провел испытание радиолокационной системы REASON, которая способна увидеть то, что находится под ледяной корой спутника Юпитера Европа. Испытание было проведено во время близкого пролета мимо Марса.

Испытание показало, что аппарат Europa Clipper сможет найти признаки жидкой воды под поверхностью Европы и, возможно, даже необходимые для жизни компоненты в подземном океане спутника Юпитера, пишет Space.

Запущенный в октябре 2024 года, аппарат Europa Clipper находится в путешествии длиной 2,9 млрд км для изучения Юпитера и его спутников. Но особенное внимание зонд уделит спутнику Европа, где, как считается, находится океан из жидкой воды и, возможно, даже существует жизнь или хотя бы необходимые компоненты для ее формирования и поддержания.

В недавнем сообщении NASA сказано, что 1 марта этого года зонд Europa Clipper пролетел на расстоянии 884 км от поверхности Марса в рамках запланированного гравитационного маневра вокруг Красной планеты. Аппарат использовал гравитацию Марса, чтобы изменить траекторию полета.

Во время близкого пролета мимом Марса ученые провели ключевое испытание радиолокационной системы Europa Clipper под названием REASON. Прибор успешно передал и принял сигналы, отраженные от вулканических равнин Марса в ходе 40-минутного испытания. Ученые получили много ценных данных, а главное было подтверждено, что система работает в штатном режиме и готова изучать спутник Европа.

Прибор REASON предназначен для изучения внутренней части Европы, путем передачи радиоволн, отражающихся от структур, которые находятся находящихся под ледяной поверхностью. Радиолокационная система использует две пары антенн, установленных на солнечных панелях Europa Clipper, для передачи и приема сигналов. Длина антенн составляет более 17 метров, а сами солнечные панели имеют размер более 30 метров. Они созданы для того, чтобы зонд NASA мог получить как можно больше солнечного света возле Юпитера, где излучение Солнца в 25 раз меньше, чем то, что достигает Земли.

В настоящее время космический аппарат Europa Clipper находится на расстоянии примерно 450 млн км от нашей и должен совершить еще один гравитационный маневр. На этот раз он использует гравитацию Земли в декабре 2026 года, чтобы снова изменить траекторию полета и отправится к Юпитеру. Зонд NASA должен выйти на орбиту вокруг Юпитера в 2030 году.

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