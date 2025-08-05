Что стоит за передислокацией атомных подлодок США? 5.08.2025, 10:27

Америка напомнила о своих возможностях сдерживания.

Обмен резкими заявлениями между президентом США Дональдом Трампом и заместителем главы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым вновь поднял тревогу по поводу ядерного противостояния. Медведев 28 июля назвал американский ультиматум по Украине «угрозой и шагом к войне» и напомнил о российской системе ядерного возмездия «Мертвая рука», пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

В ответ Трамп заявил, что отдал приказ о передислокации двух американских ядерных подлодок в «соответствующие регионы», подчеркнув, что «слова имеют значение» и могут привести к непредсказуемым последствиям. Кремль назвал такие высказывания «опасной ядерной риторикой».

США располагают тремя типами атомных подводных лодок. Наиболее смертоносные — стратегические ракетоносцы класса Ohio (SSBN), несущие до 24 ракет Trident II с дальностью свыше 6 000 км. Однако маловероятно, что именно эти подлодки были перемещены — их ракеты достигают целей с любой точки океана.

Наиболее вероятный вариант — это переоборудованные подлодки Ohio, вооруженные более чем 150 крылатыми ракетами Tomahawk. Эти лодки способны атаковать командные пункты, логистику и военные объекты на территории России с дальности до 1 500 км.

Тем не менее эксперты отмечают, что Медведев — не ключевая фигура в российской власти, и реакция на его заявления подобного уровня — избыточна. Более эффективным способом давления на Кремль остаются не военные, а экономические меры. Вторичные санкции, ограничения на экспорт нефти и заморозка российских активов за рубежом.

Таким образом, реальное сдерживание — это не движение подлодок, а давление на экономику.

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