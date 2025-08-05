Куда отправился Лукашенко с Валаама 2 5.08.2025, 10:30

4,748

Тест на успешность переговоров.

Вечером 3 августа Александр Лукашенко вернулся в Беларусь после трехдневного визита в Россию.

На этот раз Владимир Путин пригласил своего «младшего брата» посетить Валаам, где, предварительно помолившись, политики, сидя на лавочке, в присутствии прессы долго размышляли на геополитические темы. Обсудили войну в Украине, отношения с США, западные санкции, поучили Трампа, как надо вести переговоры с Россией. Ну и, конечно, вспомнили о российском чудо-оружии «Орешник», производство которого, по словам Путина, уже поставлено на поток, пишет udf.by.

А второй и третий день белорусский и российский правители посвятили обсуждению двусторонней тематики в «закрытом формате».

Как полагает политический обозреватель Валерий Карбалевич, вероятнее всего, Путин и Лукашенко обсуждали окончательный формат сентябрьских учений «Запад-2025».

«Из заявлений белорусских и российских генералов следует, что формат варьировался в зависимости от изменений международной ситуации. Сейчас наблюдается тренд на эскалацию конфликта России и Беларуси с Западом. А такие учения — удобный инструмент шантажа и давления на соседей, которым можно манипулировать», — считает аналитик.

Второй темой закрытого разговора могло стать обсуждение экономических проблем.

«Белорусские официальные лица публично озвучили просьбы Минска к Москве. Речь идет о новых кредитах: на рефинансирование старых долгов, финансирование новых проектов импортозамещения и, что особенно показательно — на финансирование бюджета Беларуси. То есть белорусское правительство не справляется с бюджетом и не стесняется просить деньги у „старшего брата“. Между тем, в самой России в этом году ожидается огромный бюджетный дефицит», — отмечает Карбалевич.

Его слова подтверждает и российский экономист Вячеслав Ширяев. По его словам, экономический кризис накрывает не только Беларусь, но и Россию.

«То, что в ближайшее время ожидает Беларусь, а именно увеличение торгового дефицита, девальвация белорусского рубля и так далее — все это с лагом в несколько месяцев случится и в России, потому что это взаимозависимые системы», — уверен эксперт.

Причем, по словам Ширяева, если раньше Москва всегда была готова помогать Александру Лукашенко кредитами, «которые он никогда не отдавал», то сейчас, в условиях войны с Украиной, Путин может за такую поддержку потребовать от Лукашенко реальных политических уступок.

«Кремль будет держать в своих этих когтистых лапах Беларусь до последнего. И вот эта смертельная хватка и доведет экономику Беларуси до более даже плачевного состояния, я боюсь, чем в России, потому что Лукашенко уже некому будет помогать», — считает Ширяев.

Пока о конкретных результатах визита Лукашенко на Валаам ничего не известно. Как неизвестно и то, куда белорусский правитель улетел из России. Год назад после встречи с Путиным он отправился не в Минск, а к себе на малую родину — в резиденцию «Александрия» в Шкловском районе. Лукашенко называет ее своим «местом силы», где он приходит в себя после тяжелых трудовых будней.

Если в этом году он снова отправился в «Александрию», то это может быть сигналом о том, что переговоры с Путиным были крайне тяжелыми и «младший брат» ничего не добился от «старшего» в плане получения финансовой поддержки.

Это значит, что Лукашенко придется снова в экстренном порядке заняться разгребанием санкционных завалов на западном направлении. Для этого ему необходимо убрать мигрантов от границы с ЕС, сбавить тон своей воинственной риторики в адрес Брюсселя и продолжить освобождать политических заключенных.

В любом случае ближайшие месяцы могут стать крайне интересными в плане политической эквилибристики 70-летнего белорусского правителя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com