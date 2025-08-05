Медведев прервал молчание 1 5.08.2025, 10:32

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Дмитрий Медведев

Экс-президент РФ опубликовал новый милитаристский пост.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с очередным агрессивным заявлением. В соцсети X он прокомментировал недавнюю инициативу российского МИД о снятии моратория на размещение ракет средней и малой дальности.

По словам Медведева, такое решение якобы стало ответом на «антироссийскую политику» стран НАТО. Он назвал ситуацию «новой реальностью», с которой, по его мнению, должны считаться все оппоненты Кремля.

При этом бывший президент РФ не уточнил, какие именно шаги планирует Москва, но намекнул, что это только начало.

Это первое за несколько дней публичное заявление Медведева после того, как президент США Дональд Трамп жестко поставил его на место. Тогда, напомним, экс-президент РФ завел риторику о ядерной угрозе для Запада, однако глава Белого дома ответил не менее жестко, заявив, что распорядился направить американские ядерные силы ближе к границам России.

The Russian Foreign Ministry's statement on the withdrawal of the moratorium on the deployment of medium- and short-range missiles is the result of NATO countries’ anti-Russian policy.

This is a new reality all our opponents will have to reckon with. Expect further steps. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 4, 2025

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