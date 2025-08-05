На рынке под Минском начали продавать первые белорусские арбузы 4 5.08.2025, 10:41

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Раскрыта цена.

На фермерском рынке «Усё сваё», который размещается в деревне Валерьяново под Минском на днях появились первые арбузы, выращенные белорусские фермерами. Цены на них стартуют от 10 рублей за кило. Узнали, каковы на вкус.

Информацию о том, что в продаже появились первые белорусские арбузы, разместили в TikTo-аккаунте рынке «Усё сваё». Первые арбузы были посажены 15 марта, по словам фермера, который привёз свою продукцию в столицу.

Сам продавец оценил сладость своих первых в это сезоне арбузов на 6 баллов из 10. По его словам, некоторые по сладости уже достигают 7-8 баллов, но «самые сладкие» появятся на прилавках примерно через неделю.

«Зато сочный, зато чистый, зато без всякой химозы», — оценила вкус белорусского арбуза автор роликов, которая взяла пару долек на дегустацию.

Многие зрители в комментариях посчитали цену на арбуз, выращенный белорусскими фермерами — 10 рублей за кило — слишком высокой.

«10 рублей за кило — у меня изжога будет на весь следующий год», — язвительно заметил один из зрителей.

«Где такие цены? Таких цен в июне не было», — возмутился другой.

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Действительно, импортные арбузы, которые сейчас в обилии можно найти на полках белорусских магазинов и рынков, выгодно отличаются от белорусских по цене: в среднем цена на казахские арбузы стартует от 1,2 рубля за кило, на российские — от 3,2 рубля за кило.

Цены на белорусские арбузы и в прошлые годы были выше импортных, что объясняется малым предложением — лишь небольшое количество фермеров занимается выращиванием этой не самой подходящей для белорусского климата ягоды.

Впрочем, судя по комментариям некоторых пользователей, по вкусу они не уступают импортным.

«Да, белорусские классные, в том году брал, супер», — поделился своим опытом один из зрителей.

Некоторые зрители также обратили внимание на белые семечки в показанном в роликах арбузах. Согласно расхожему мнению, это как раз один из признаков того, что арбуз не дозрел, а также «красный флаг», который может указывать на применение нитратов для ускорения созревания ягоды.

Однако следует отметить, что белые семечки также могут быть результатом селекции. Ещё пару лет назад в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рассказывали, что среди более 30 сортов арбузов, которые выращивают белорусские фермеры, есть не только ягоды с традиционной алой мякотью, но и необычной желтой мякотью и даже сорта без семян вовсе.

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