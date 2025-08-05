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Срок ультиматума Трампа истекает через три дня

  • 5.08.2025, 10:44
Срок ультиматума Трампа истекает через три дня
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Украина требует жестоких санкций против Путина.

Если Владимир Путин не выразит волю к миру в Украине, президент США Дональд Трамп угрожает ввести пошлины в 100% на товары из Индии и Китая — крупнейших покупателей российской нефти, пишет BILD.

Однако украинскому правительству этого недостаточно. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в Washington Post статью «Как остановить военную машину Путина». В ней он требует от Трампа ввести новые жестокие санкции против России.

По словам Ермака, войну различными способами поддерживают агентства «Росатом» и «Роскосмос».

«Оба агентства должны быть подвергнуты всесторонним санкциям и исключены из сотрудничества с западными научными и академическими учреждениями», — таковы конкретные требования Украины.

То же самое касается «Газпромбанка» и других финансовых институтов РФ. Ермак требует введения «полной экономической блокады» финансовой системы Путина. Всё это, как объясняет советник президента Украины, предусмотрено законопроектом о санкциях сенаторов США Линдси Грэма и Ричарда Блументаля.

Трамп, однако, пока даже не выносит законопроект на голосование в Конгрессе, не говоря уже о его применении. По-видимому, президент США продолжает надеяться, что введение пошлин против Индии и Китая заставит Кремль уступить, полагает военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке. Москва, Пекин и Нью-Дели, однако, уже заявили, что и дальше намерены торговать друг с другом.

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