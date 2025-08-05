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На польской границе остановили белоруса с большой аптечкой

  • 5.08.2025, 10:53
  • 1,746
На польской границе остановили белоруса с большой аптечкой

Среди них были, в частности, антибиотики.

Белорус вез в Польшу крупную партию лекарств. На границе его задержали, а таблетки изъяли.

Польские таможенники проверили автомобиль мужчины и нашли более 270 блистеров и туб различных лекарственных препаратов. Среди них были, в частности, антибиотики для лечения респираторных инфекций, желудочно-кишечных инфекций, препараты от цистита, для поджелудочной железы и обезболивающие.

Их спрятали в багажнике, а также в спинке и подголовниках автомобиля. Белорус объяснил, что перевозил лекарства для друга в Польше.

Лекарства изъяли, в отношении мужчины возбудили уголовное дело за попытку контрабанды. После решения суда препараты уничтожат.

Ввозить лекарства в Польшу можно только для личного пользования и не более пяти упаковок одного препарата. Для препаратов с наркотическими и психотропными веществами нужно специальное разрешение.

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