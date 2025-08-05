Суд Бразилии отправил экс-президента Болсонару под домашний арест
- 5.08.2025, 10:56
Его может ждать реальный тюремный срок.
Верховный суд Бразилии отправил экс-президента страны Жаира Болсонару под домашний арест за нарушение запрета использования социальных сетей.
Об этом сообщает BBC.
Суд доказал, что экс-президент использовал соцсети своих сторонников, в том числе сыновей-парламентариев, для распространения сообщений, которые «призывают к нападениям на Верховный федеральный суд и открыто поддерживают иностранное вмешательство в дела бразильской судебной системы».
В правоохранительных органах добавили, что в воскресенье во время митингов в поддержку Болсонару один из его сыновей во время акции на короткое время включил отца на громкую связь, чтобы тот обратился к протестующим.
Верховный суд также запретил Болсонару принимать посетителей, за исключением адвокатов или лиц, санкционированных судом, а также пользоваться мобильным телефоном.
Верховный суд Бразилии сейчас рассматривает дело по обвинению Болсонару в попытке государственного переворота, за что может ему грозить тюремный срок.
Ранее экс-президента уже обязали носить электронный браслет, соблюдать комендантский час, не пользоваться соцсетями.