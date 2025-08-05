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Суд Бразилии отправил экс-президента Болсонару под домашний арест

  • 5.08.2025, 10:56
Суд Бразилии отправил экс-президента Болсонару под домашний арест
ЖАИР БОЛСОНАРУ
ФОТО: AFP

Его может ждать реальный тюремный срок.

Верховный суд Бразилии отправил экс-президента страны Жаира Болсонару под домашний арест за нарушение запрета использования социальных сетей.

Об этом сообщает BBC.

Суд доказал, что экс-президент использовал соцсети своих сторонников, в том числе сыновей-парламентариев, для распространения сообщений, которые «призывают к нападениям на Верховный федеральный суд и открыто поддерживают иностранное вмешательство в дела бразильской судебной системы».

В правоохранительных органах добавили, что в воскресенье во время митингов в поддержку Болсонару один из его сыновей во время акции на короткое время включил отца на громкую связь, чтобы тот обратился к протестующим.

Верховный суд также запретил Болсонару принимать посетителей, за исключением адвокатов или лиц, санкционированных судом, а также пользоваться мобильным телефоном.

Верховный суд Бразилии сейчас рассматривает дело по обвинению Болсонару в попытке государственного переворота, за что может ему грозить тюремный срок.

Ранее экс-президента уже обязали носить электронный браслет, соблюдать комендантский час, не пользоваться соцсетями.

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