Что происходит на Гомельском химическом заводе?1
- 5.08.2025, 11:07
Его финансовые проблемы будут решать за счет налогоплательщиков.
«Правительство» распорядилось компенсировать потери нескольким банкам по долгам госпредприятий за счет налогоплательщиков. Такую схему организовали по долгам Гомельского химического завода и «Энергокомплекта». Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, заметило «Зеркало».
«Белагропромбанку» постановили открыть возобновляемую кредитную линию на обеспечение экспорта для Гомельского химического завода на сумму почти 120,5 млн юаней (около 49,4 млн рублей по курсу Нацбанка на 5 августа).
При этом правительство заранее определило, что с выплатами по этому займу могут быть проблемы. В 2025—2028 годах потери по нему постановили компенсировать за счет бюджета — то есть из денег, которые собирают с налогоплательщиков.
Похожую схему используют для поддержки «Энергокомплекта», который занимается производством кабельно-проводниковой продукции. В этом случае речь идет о долге почти в 22 млн долларов, 20,3 млн в евро и 500 млн российских и 60 млн беларусских рублей. В общей сложности это более 214 млн рублей. Долги на такие суммы у предприятия перед «Альфа банком».
Примечательно, что в этом году Гомельский химический завод получил награду в конкурсе «Лидеры промышленности Республики Беларусь — 2025».
Какими были финансовые результаты предприятия по итогам года, неизвестно, так как власти решили, чтобы оно не отчитывалось об этом публично.