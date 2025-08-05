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Что происходит на Гомельском химическом заводе?

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  • 5.08.2025, 11:07
Что происходит на Гомельском химическом заводе?

Его финансовые проблемы будут решать за счет налогоплательщиков.

«Правительство» распорядилось компенсировать потери нескольким банкам по долгам госпредприятий за счет налогоплательщиков. Такую схему организовали по долгам Гомельского химического завода и «Энергокомплекта». Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, заметило «Зеркало».

«Белагропромбанку» постановили открыть возобновляемую кредитную линию на обеспечение экспорта для Гомельского химического завода на сумму почти 120,5 млн юаней (около 49,4 млн рублей по курсу Нацбанка на 5 августа).

При этом правительство заранее определило, что с выплатами по этому займу могут быть проблемы. В 2025—2028 годах потери по нему постановили компенсировать за счет бюджета — то есть из денег, которые собирают с налогоплательщиков.

Похожую схему используют для поддержки «Энергокомплекта», который занимается производством кабельно-проводниковой продукции. В этом случае речь идет о долге почти в 22 млн долларов, 20,3 млн в евро и 500 млн российских и 60 млн беларусских рублей. В общей сложности это более 214 млн рублей. Долги на такие суммы у предприятия перед «Альфа банком».

Примечательно, что в этом году Гомельский химический завод получил награду в конкурсе «Лидеры промышленности Республики Беларусь — 2025».

Какими были финансовые результаты предприятия по итогам года, неизвестно, так как власти решили, чтобы оно не отчитывалось об этом публично.

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