Что происходит на Гомельском химическом заводе? 1 5.08.2025, 11:07

Его финансовые проблемы будут решать за счет налогоплательщиков.

«Правительство» распорядилось компенсировать потери нескольким банкам по долгам госпредприятий за счет налогоплательщиков. Такую схему организовали по долгам Гомельского химического завода и «Энергокомплекта». Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, заметило «Зеркало».

«Белагропромбанку» постановили открыть возобновляемую кредитную линию на обеспечение экспорта для Гомельского химического завода на сумму почти 120,5 млн юаней (около 49,4 млн рублей по курсу Нацбанка на 5 августа).

При этом правительство заранее определило, что с выплатами по этому займу могут быть проблемы. В 2025—2028 годах потери по нему постановили компенсировать за счет бюджета — то есть из денег, которые собирают с налогоплательщиков.

Похожую схему используют для поддержки «Энергокомплекта», который занимается производством кабельно-проводниковой продукции. В этом случае речь идет о долге почти в 22 млн долларов, 20,3 млн в евро и 500 млн российских и 60 млн беларусских рублей. В общей сложности это более 214 млн рублей. Долги на такие суммы у предприятия перед «Альфа банком».

Примечательно, что в этом году Гомельский химический завод получил награду в конкурсе «Лидеры промышленности Республики Беларусь — 2025».

Какими были финансовые результаты предприятия по итогам года, неизвестно, так как власти решили, чтобы оно не отчитывалось об этом публично.

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