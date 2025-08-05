«Пишите письма в Lucasfilm» 5.08.2025, 11:11

Известный актер призвал фанатов «Звездных войн» вернуть его в франшизу.

Темуэра Моррисон призвал фанатов «Звездных войн» потребовать его возвращения.

Новозеландский актер Темуэра Моррисон, известный поклонникам вселенной «Звездных войн» по роли Джанго Фетта и его клонов, выступил на Comic Con и призвал фанатов обратиться к Lucasfilm с просьбой вернуть его во франшизу, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Нам нужно дорожить теми моментами, что у нас были. Всем вам нужно отправить факс, письмо или e-mail в Lucasfilm. Им будет приятно услышать ваше мнение. Дайте еще один шанс мне и Дэниелу Логану!»

Логан, исполнивший роль юного Бобы Фетта в «Атаке клонов» и участвовавший в той же панельной дискуссии, отметил: «В Звездных войнах ты узнаешь о съемках буквально за неделю до старта — или меньше! Но Темуэра — самый жадный человек во вселенной. Он сыграл больше всех персонажей: Джанго, Бобу, всех клонов — Рекса, Коди, Файвза…»

Моррисон исполнил роль взрослого Бобы Фетта в сериале «Мандалорец», а затем получил собственный спин-офф — «Книга Бобы Фетта», который вышел на Disney+ в 2021–2022 годах.

По словам Логана, эпоха после «Возвращения джедая», включая проекты вроде «Асоки», создает множество новых возможностей для возвращения любимых героев.

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