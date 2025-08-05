закрыть
5 августа 2025, вторник, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Пишите письма в Lucasfilm»

  • 5.08.2025, 11:11
«Пишите письма в Lucasfilm»

Известный актер призвал фанатов «Звездных войн» вернуть его в франшизу.

Темуэра Моррисон призвал фанатов «Звездных войн» потребовать его возвращения.

Новозеландский актер Темуэра Моррисон, известный поклонникам вселенной «Звездных войн» по роли Джанго Фетта и его клонов, выступил на Comic Con и призвал фанатов обратиться к Lucasfilm с просьбой вернуть его во франшизу, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Нам нужно дорожить теми моментами, что у нас были. Всем вам нужно отправить факс, письмо или e-mail в Lucasfilm. Им будет приятно услышать ваше мнение. Дайте еще один шанс мне и Дэниелу Логану

Логан, исполнивший роль юного Бобы Фетта в «Атаке клонов» и участвовавший в той же панельной дискуссии, отметил: «В Звездных войнах ты узнаешь о съемках буквально за неделю до старта — или меньше! Но Темуэра — самый жадный человек во вселенной. Он сыграл больше всех персонажей: Джанго, Бобу, всех клонов — Рекса, Коди, Файвза…»

Моррисон исполнил роль взрослого Бобы Фетта в сериале «Мандалорец», а затем получил собственный спин-офф — «Книга Бобы Фетта», который вышел на Disney+ в 2021–2022 годах.

По словам Логана, эпоха после «Возвращения джедая», включая проекты вроде «Асоки», создает множество новых возможностей для возвращения любимых героев.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»