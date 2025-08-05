Politico: Путин тянет время
- 5.08.2025, 11:23
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Кремль не хочет начинать переговоры с Украиной.
Российский диктатор Владимир Путин медлит с ответом на ультиматум президента США Дональд Трампа для прекращения огня в Украине и тянет время с встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом пишет Politico, указывая, что Кремль продолжает затягивать потенциальные переговоры с Киевом.
В понедельник, 4 августа, спикер кремлевского режима Дмитрий Песков заявил, что «Путин не исключает проведения такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы». И это утверждение является очередной попыткой Москвы избежать серьезных переговоров после того, как Трамп дал России время до 8 августа для достижения мирного соглашения с Украиной. В противном случае США введут санкции против РФ и ее торговых партнеров.
На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал к встрече с Путиным после того как российский диктатор затронул тему последующих мирных переговоров, напомнили в Politico.
«Мы понимаем, кто принимает решения в России и кто должен закончить эту войну. Весь мир это тоже понимает. Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров», — заявил Зеленский в пятницу, 1 августа.
В свою очередь Кремль неоднократно намекал на перспективу переговоров с Киевом о прекращении войны, но выдвигал при этом невыполнимые условия, используя задержки для продолжения обстрелов Украины и захвата большей территории, констатировали в Politico.