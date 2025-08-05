Белорусский полузащитник встал в ворота и отбил пенальти
- 5.08.2025, 11:29
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Видеофакт.
Удивительный матч на днях прошел в Березе. Там в рамках чемпионата страны по футболу во второй лиге местный «Кречет» принимал пинский «Стэнлес».
За 11 минут до конца встречи судья удалил вратаря пинчан Михаила Переца. Запасного голкипера у гостей не оказалось, и в рамку стал полузащитник Антон Байко, по итогу отразивший пенальти. К тому моменту «Стэнлес» вел 2:1 и в том числе благодаря сейву Байко сумел одержать победу.