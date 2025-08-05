закрыть
5 августа 2025, вторник, 11:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский полузащитник встал в ворота и отбил пенальти

  • 5.08.2025, 11:29
  • 1,052
Белорусский полузащитник встал в ворота и отбил пенальти

Видеофакт.

Удивительный матч на днях прошел в Березе. Там в рамках чемпионата страны по футболу во второй лиге местный «Кречет» принимал пинский «Стэнлес».

За 11 минут до конца встречи судья удалил вратаря пинчан Михаила Переца. Запасного голкипера у гостей не оказалось, и в рамку стал полузащитник Антон Байко, по итогу отразивший пенальти. К тому моменту «Стэнлес» вел 2:1 и в том числе благодаря сейву Байко сумел одержать победу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»