Почти 130 российских городов оказались под угрозой исчезновения 3 5.08.2025, 11:46

Верхний Тагил

Демографические проблемы дают о себе знать.

В России могут исчезнуть 129 малых городов с общим населением около 3,4 млн человек. За последние десять лет численность жителей в этих населенных пунктах сократилась на 314,5 тысячи, говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), подготовленном по заказу правительства, пишет The Moscow Times.

Наибольшие трудности испытывают северные угольные, металлургические и лесопромышленные города, а также периферийные населенные пункты. В самом уязвимом положении находятся города Брянской, Новгородской, Кировской областей и Красноярского края, где наблюдается дефицит внутренних ресурсов и сложности с привлечением внешнего финансирования. «Кризис промышленного производства и продолжающееся стягивание населения в более крупные центры повышают риски утраты населенных пунктов», — подчеркивается в исследовании.

Одними из первых могут исчезнуть Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область) — там зафиксировано наибольшее сокращение численности населения. В группу риска входят и периферийные города развитых регионов — такие, как Рошаль (Подмосковье), Оха (Сахалинская область), Порхов (Псковская область), Заволжье (Нижегородская область), Нолинск (Кировская область). Причины — спад занятости, отток молодежи, закрытие градообразующих предприятий, стареющая инфраструктура и нехватка инвестиций. Тенденцию подтверждают и в Госдуме. Депутаты признают: малые города страдают от разрушения ЖКХ, отсутствия транспорта, медицины и связи, что отпугивает молодых специалистов. Например, такая ситуация характерна для Тотьмы или Каргополя с населением меньше 10 тысяч человек.

Местные жители жалуются, что у администрации нет денег на ремонт зданий, мостов и дорог, и пытаются чинить их самостоятельно из подручных материалов.

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