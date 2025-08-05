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Под Брагином на пенсионерку напала собака с признаками бешенства

  • 5.08.2025, 11:50
Под Брагином на пенсионерку напала собака с признаками бешенства
иллюстративное фото Reuters

Покусала ноги и руки.

О нападении животного на пенсионерку в Брагинском районе сообщили в милицию вчера вечером. По словам местного жителя, на его 81-летнюю мать набросилась домашняя собака с признаками бешенства. Женщина смогла отбиться и забежать в дом.

В милиции рассказали, что собака набросилась на пенсионерку во дворе частного дома, покусала ноги и руки. Пострадавшая смогла убежать в дом и тут же позвонила сыну. Выходить на улицу она боялась: животное проявляло агрессию.

На вызов приехали сотрудники милиции. Сообщается, что у пса наблюдались признаки бешенства: из пасти шла пена, поведение было агрессивным и беспокойным, облезла шерсть. «С учётом реальной угрозы сотрудники для обезвреживания животного использовали табельное оружие», — дополнили в ведомстве.

Пострадавшую пенсионерку передали медикам.

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