Трамп нанес лучший удар по комплексам Путина Андрей Коваленко

5.08.2025, 11:56

Американцы четко просчитывают психологию психопата из Кремля.

То, что сделал Трамп сейчас с ядерными субмаринами, – это лучший удар по комплексам Путина.

Напомню, что Путин – психопат. Он больше всего боится унижений.

В то время, когда у Путина есть ложь об «Орешнике», который запускали дважды и который во второй раз не полетел, у Трампа есть решительность и ядерные субмарины.

Фактически у Путина забирают инструмент угроз и демонстрируют, что, кроме слов, могут быть и реальные шаги.

И такие же шаги ждут РФ в случае, если она не остановит войну, – санкции и оружие для Украины.

Впервые американцы четко просчитывают психологию психопата Путина и его страхи.

Андрей Коваленко, Telegram

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