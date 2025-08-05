Трамп нанес лучший удар по комплексам Путина
- Андрей Коваленко
- 5.08.2025, 11:56
Американцы четко просчитывают психологию психопата из Кремля.
То, что сделал Трамп сейчас с ядерными субмаринами, – это лучший удар по комплексам Путина.
Напомню, что Путин – психопат. Он больше всего боится унижений.
В то время, когда у Путина есть ложь об «Орешнике», который запускали дважды и который во второй раз не полетел, у Трампа есть решительность и ядерные субмарины.
Фактически у Путина забирают инструмент угроз и демонстрируют, что, кроме слов, могут быть и реальные шаги.
И такие же шаги ждут РФ в случае, если она не остановит войну, – санкции и оружие для Украины.
Впервые американцы четко просчитывают психологию психопата Путина и его страхи.
Андрей Коваленко, Telegram