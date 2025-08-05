«Канистры привезли, подожгли и уехали» 1 5.08.2025, 12:10

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Белоруска сняла, как в поле горят канистры из-под химикатов.

Белоруска сняла в TikTok, как в Зельвенском районе на Гродненщине в поле горят канистры от разных удобрений. Видео с подписью «колхоз утилизирует канистры от ядохимикатов» завирусилось на более чем 250 тысяч просмотров.

Женщина показала горящие в поле канистры. С ее слов, это отходы, которые таким образом утилизируют. При этом они еще и «лежали на дороге, как ехать в деревню».

По словам автора видео, канистры «привезли, подожгли и уехали». Она не уточнила, какое именно хозяйство это сделало.

На канистрах можно разглядеть названия «Локаль Бор», «Балерина», «Прогресс А2», «Тайра».

Ролик набрал свыше 330 комментариев, среди них такие:

«Господи, люди, что с вами? От этих канистр ничего не будет. Их всех промывают. А когда рядом с деревней опрыскивают поля — это намного вреднее».

«Ходят всякие бездельники — заимели смартфонов и вынюхивают где что.

Ничего страшного. Лучше так, чем они будут валяться где попало. У нас тоже так делают».

«На частника уже бы все МВД, МЧС и партком подняли бы. Замучался бы до конца жизни штрафы платить».

«Санэпидем, охрана окружающей среды, экологическая служба, охрана растительного и животного мира?.. Аууу?»

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