«Канистры привезли, подожгли и уехали»1
- 5.08.2025, 12:10
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Белоруска сняла, как в поле горят канистры из-под химикатов.
Белоруска сняла в TikTok, как в Зельвенском районе на Гродненщине в поле горят канистры от разных удобрений. Видео с подписью «колхоз утилизирует канистры от ядохимикатов» завирусилось на более чем 250 тысяч просмотров.
Женщина показала горящие в поле канистры. С ее слов, это отходы, которые таким образом утилизируют. При этом они еще и «лежали на дороге, как ехать в деревню».
По словам автора видео, канистры «привезли, подожгли и уехали». Она не уточнила, какое именно хозяйство это сделало.
@_irina_zh 🆘🆘🆘 колхоз утилизируют канистры от ядохимикатов☠️☠️☠️ #экалогия #sos #ядовидыеотходы #экологияприроды #беларусь ♬ оригинальный звук - Irina
На канистрах можно разглядеть названия «Локаль Бор», «Балерина», «Прогресс А2», «Тайра».
Ролик набрал свыше 330 комментариев, среди них такие:
«Господи, люди, что с вами? От этих канистр ничего не будет. Их всех промывают. А когда рядом с деревней опрыскивают поля — это намного вреднее».
«Ходят всякие бездельники — заимели смартфонов и вынюхивают где что.
Ничего страшного. Лучше так, чем они будут валяться где попало. У нас тоже так делают».
«На частника уже бы все МВД, МЧС и партком подняли бы. Замучался бы до конца жизни штрафы платить».
«Санэпидем, охрана окружающей среды, экологическая служба, охрана растительного и животного мира?.. Аууу?»