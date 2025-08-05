Внук Лукашенко занялся бизнесом 5 5.08.2025, 12:33

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Ему принадлежат 20% в компании по производству бумажных упаковок.

Белорусские журналисты-расследователи из «Бюро» обнаружили, что 20-летний внук Александра Лукашенко стал соучредителем компании «Сезон упаковки», которая зарегистрирована по юридическому адресу в особой экономической зоне «Бремино-Орша».

Проект узнал, что компания появилась 2 июня 2025 года. 20% компании принадлежат двадцатилетнему Александру Лукашенко — внуку Александра Лукашенко. Оставшиеся 80% принадлежат фирме «Морские сезоны», которую создала Людмила Неронская, близкая подруга к Виктору и Лилии Лукашенко.

«Особая экономическая зона «Бремино-Орша» в народе известна как «оршанский офшор» за счет широких льгот и преференций, которыми ее снабдил Лукашенко лично своим указом. Через неделю после создания компания «Сезон упаковки» сменила адрес регистрации и теперь базируется в административном комплексе зданий в поселке Болбасово на территории «Бремино-Орши», где числятся фирмы «кошельков» Лукашенко», — пишет «Бюро».

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