В Гродно водители подрались прямо на дороге 5.08.2025, 12:50

Что не поделили?

В Гродно водители устроили драку прямо на проезжей части. Кадры потасовки двух мужчин у автомобилей, остановившихся в крайней левой полосе на дороге с многополосным движением, попали в объектив видеорегистратора проезжавшей мимо машин.

На кадрах, которыми поделился свидетель инцидента с редакцией местного автопортала «АвтоГродно», видно, как в крайней левой полосе стоят три автомобиля, без выставленного знака аварийной остановки и даже не включённой аварийной сигнализацией. При этом двое мужчин у этих машин бросаются друг на друга с кулаками.

Как оказалось, водители «не поделили» проезжую част, а сама драка началась с довольно частного примера неуважительного поведения на дорогах: один водитель подрезал другого. Но если обычно такие инциденты на дорогах ограничиваются резким торможением, раздражительными сигналами и отборной бранью в адрес подрезающего, то в данном случае водитель решил выяснить отношения с «обидчиком» прямо на месте.

После того, как съёмка с камеры видеорегистратора попала в Сеть, мимо ней не смогли пройти не только десятки комментаторов, но и инспекторы ГАИ.

По данным Telegram-канала, близкого к белорусским правоохранительным органам, инспекторы вычислили личности обоих водителей. По данным канала, на них составили несколько протоколов за нарушение ПДД, а в добавок ко всему привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Как выразились авторы канала, мужчинам «предоставили места в ИВС», из чего можно предположить, что водителей отправили под административный арест.

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